Кекс‑сюрприз: шоколадно‑апельсиновая начинка внутри — праздник для всей семьи

Хотите порадовать близких необычной выпечкой без лишних хлопот? Попробуйте эти нежные кексы с секретной начинкой: мягкий шоколадный сыр в сочетании с ярким апельсиновым джемом создаёт удивительный вкусовой дуэт. Готовится всё просто и быстро — даже начинающий кулинар справится без труда.

Для начала разогрейте духовку до 180 °C. Просейте 150 г муки, добавьте 8 г разрыхлителя и щепотку соли. В отдельной миске взбейте 2 яйца с 150 г сахара до пышности, затем введите 40 г сметаны и 200 г мягкого плавленого шоколадного сыра. Перемешайте, добавьте 30 г размягчённого сливочного масла.

Постепенно соедините жидкую массу с мучной смесью, аккуратно вымешивая до однородности. Разложите тесто по силиконовым формочкам наполовину — оно поднимется при выпечке. Готовьте 20–25 минут, затем дайте кексам полностью остыть. Когда они остынут, сделайте в центре каждого небольшое углубление и заполните его 80 г апельсинового джема. Украсьте свежими листиками мяты — и можно подавать к чаю.

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.