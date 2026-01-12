Атака США на Венесуэлу
Власти российского региона начнут отслеживать провокации среди населения

Гладков поручил мониторить попытки дестабилизации в Белгородской области

Власти Белгородской области намерены организовать мониторинг возможных провокаций среди населения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Соответствующее поручение было дано министру общественных коммуникаций Оксане Тарантовой на заседании областного правительства, которое транслировалось на странице главы региона во «ВКонтакте».

Гладков подчеркнул, что любая сложная ситуация провоцирует агрессивные действия как со стороны внешних противников, в том числе украинских, так и внутренних. Вся получаемая информация о попытках разжечь социальное напряжение будет оперативно направляться в силовые ведомства.

Жителям и так тяжело. Помимо проблем, вызванных обстрелами, снижением температуры и снегопадами, возникают попытки еще больше усложнить людям жизнь <...> Это, естественно, вызывает у них большое недовольство, без учета возможных последствий, — отметил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что почти полмиллиона жителей остались без электричества из-за атаки ВСУ. Почти у такого же количества людей нет отопления, это 1920 многоквартирных домов, и около 200 тыс. остались без воды. Системы водоотведения вышли из строя.

