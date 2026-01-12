Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 11:53

В США раскрыли ключевое влияние захвата Мадуро на миропорядок

NYT: захват США Мадуро ознаменовал крах послевоенной системы мироустройства

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Jeampier Arguinzones/dpa/Global Look Press
Действия США по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро ознаменовали завершение эпохи прежнего мирового порядка, заявили эксперты в беседе с The New York Times. Опрошенные газетой аналитики связывают это с рядом кризисных процессов, ведущих «к радикальной неопределенности», среди которых внутренние проблемы НАТО, протесты в Иране и применение Россией «Орешника» по целям на Украине.

Основанный на правилах миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, рушится, и самые могущественные государства мира возвращаются к старым тактикам: [разделу] сфер влияния, — заявила профессор Школы права и дипломатии имени Флетчера Даффи Тофт.

Историк Маргарет Макмиллан также подтвердила, что мир переживает переходный период крушения старой системы. Нестабильность может оказаться продолжительной, поскольку новая модель международных отношений еще не сформирована.

Ранее китайская газета South China Morning Post писала, что удары США по Венесуэле показали необходимость реформирования Организации Объединенных Наций для восстановления репутации и доверия к ней, так как даже экстренное заседание ООН после всех событий не принесло результатов. По словам аналитиков, страны должны объединиться для обеспечения защиты международного права.

США
Венесуэла
Николас Мадуро
миропорядок
