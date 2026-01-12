Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 12:09

«Самый сложный объект»: мэр Белгорода о последствиях атак ВСУ за неделю

Демидов: ВСУ за неделю повредили 122 жилых объекта в Белгороде

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
В результате атак Вооруженных сил Украины за минувшую неделю в Белгороде повреждены 122 жилых объекта, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. Под удары попали 18 частных домов и 104 квартиры.

[За неделю] в городе повреждено <…> 18 частных [домов] и 104 квартиры. Самый сложный объект в центре города остается в работе. Начинается массовая установка новых окон. Первые конструкции уже со склада поступают к строителям, — отметил градоначальник.

По его данным, с 12 по 18 января строители планируют восстановить 55 жилых объектов. Всего в списке на ремонт числятся 697 домов и квартир, поврежденных ранее. Также мэр уточнил, что с 28 декабря по 11 января повреждения получили 44 автомобиля. На оценке ущерба находится еще 81 машина, а владельцы 133 авто ожидают выплаты компенсаций. Местные власти намерены завершить ремонт и все компенсационные выплаты до 18 января.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о гибели женщины, пострадавшей 10 января. Врачи, по его словам, сделали операцию, но травмы оказались серьезными. Сейчас в больнице остается женщина — у нее ранение брюшной полости. Еще двое — мужчина и женщина — получили порезы, после оказания медпомощи их отпустили домой.

