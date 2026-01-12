Не жарю драники. Пеку испанскую тортилью с картошкой и яйцом — сочный пирог, который станет любимым завтраком или ужином

Это блюдо — гораздо больше, чем просто яичница с картошкой. Это культовый испанский пирог, где нежные ломтики картофеля и карамелизованный лук томятся в оливковом масле, а затем объединяются со взбитыми яйцами в идеально плотную, сочную и ароматную тортилью. Она одинаково хороша и горячей, и холодной, становясь идеальным сытным завтраком, ужином или даже нарезкой на пикник.

Для приготовления вам понадобится: 600 г картофеля, 1 крупная луковица, 6 яиц, 300 мл оливкового масла для жарки (часть можно слить после), соль. Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками или небольшими кубиками. Лук нарежьте полукольцами. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло и на медленном огне обжаривайте картофель и лук, помешивая, 15–20 минут, пока они не станут мягкими, но не зарумянятся. Картофель должен томиться, а не жариться. С помощью шумовки переложите картофель с луком в дуршлаг, дайте стечь маслу и немного остыть. Яйца взбейте в большой миске с щепоткой соли, добавьте тёплую картофельно-луковую смесь и аккуратно перемешайте. В сковороде (желательно с антипригарным покрытием диаметром 22–24 см) разогрейте 2 ст. л. оливкового масла, влейте смесь и готовьте на среднем огне 5–7 минут. Накройте сковороду большой тарелкой и ловко переверните тортилью на неё. Затем аккуратно верните её сырой стороной вниз обратно в сковороду. Готовьте ещё 4–5 минут до полной готовности. Подавайте тортилью тёплой или комнатной температуры, нарезанной на треугольники, с хлебом и соусом айоли.

