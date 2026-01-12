Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 10:35

Не жарю драники. Пеку испанскую тортилью с картошкой и яйцом — сочный пирог, который станет любимым завтраком или ужином

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — гораздо больше, чем просто яичница с картошкой. Это культовый испанский пирог, где нежные ломтики картофеля и карамелизованный лук томятся в оливковом масле, а затем объединяются со взбитыми яйцами в идеально плотную, сочную и ароматную тортилью. Она одинаково хороша и горячей, и холодной, становясь идеальным сытным завтраком, ужином или даже нарезкой на пикник.

Для приготовления вам понадобится: 600 г картофеля, 1 крупная луковица, 6 яиц, 300 мл оливкового масла для жарки (часть можно слить после), соль. Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками или небольшими кубиками. Лук нарежьте полукольцами. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло и на медленном огне обжаривайте картофель и лук, помешивая, 15–20 минут, пока они не станут мягкими, но не зарумянятся. Картофель должен томиться, а не жариться. С помощью шумовки переложите картофель с луком в дуршлаг, дайте стечь маслу и немного остыть. Яйца взбейте в большой миске с щепоткой соли, добавьте тёплую картофельно-луковую смесь и аккуратно перемешайте. В сковороде (желательно с антипригарным покрытием диаметром 22–24 см) разогрейте 2 ст. л. оливкового масла, влейте смесь и готовьте на среднем огне 5–7 минут. Накройте сковороду большой тарелкой и ловко переверните тортилью на неё. Затем аккуратно верните её сырой стороной вниз обратно в сковороду. Готовьте ещё 4–5 минут до полной готовности. Подавайте тортилью тёплой или комнатной температуры, нарезанной на треугольники, с хлебом и соусом айоли.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Колбаса теперь вообще не то: пеку килограмм сала — на бутерброд, на хлеб с супом и борщом
Общество
Колбаса теперь вообще не то: пеку килограмм сала — на бутерброд, на хлеб с супом и борщом
Кекс‑сюрприз: шоколадно‑апельсиновая начинка внутри — праздник для всей семьи
Общество
Кекс‑сюрприз: шоколадно‑апельсиновая начинка внутри — праздник для всей семьи
Американский ягодный коблер — рецепт с рассыпчатым тестом на молоке и сливочном масле: десерт, который не подводит
Общество
Американский ягодный коблер — рецепт с рассыпчатым тестом на молоке и сливочном масле: десерт, который не подводит
Кексы‑сюрприз: шоколадно‑апельсиновая начинка внутри — праздник для всей семьи
Общество
Кексы‑сюрприз: шоколадно‑апельсиновая начинка внутри — праздник для всей семьи
Вся семья без ума от этого салата: готовим цезарь с креветками за 10 минут
Семья и жизнь
Вся семья без ума от этого салата: готовим цезарь с креветками за 10 минут
рецепты
картофель
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране указали на «пруфы» о США, Израиле и организации беспорядков
Дизайнер рассказала, какая одежда чаще всего визуально полнит
В Сети появились кадры драки на концерте Меладзе
Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом
На популярном кемеровском курорте остановили работу канатной дороги
«Должны уважаться»: в Китае «осадили» США за притязания на Арктику
Рекордные снегопады на Аляске привели к затоплению судов
Политолог ответил, рискнут ли США начать военную операцию в Иране
Россияне назвали источник опоры в сложных ситуациях
Встреча с медузой чуть не оставила женщину без ноги
Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант
Подозреваемый в шпионаже экс-министр получил политическое убежище в Венгрии
Стало известно, сколько денег Долина может задолжать Лурье из-за жилья
«Могут стать целью»: в Британии раскрыли последствия слов Хили о Путине
В России «упал» СДЭК
Бешеная рысь напала на ребенка в детском лагере под Уфой
Удары по Украине сегодня, 12 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 12 января: что завтра, повышенное давление, боли
Вместо песочного печенья — творожные звездочки с лимонной цедрой. Рассыпчатые, нежные и очень душистые
В Стамбуле из-за наркоскандала начали сносить пятизвездочный отель
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.