Чумовая намазка на хлеб из баночки сайры — как же это вкусно. Не понимаю, почему многие игнорируют консервы

Чумовая намазка на хлеб из баночки сайры — как же это вкусно. Не понимаю, почему многие игнорируют консервы

Эта намазка из баночки сайры — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется быстро и сытно поесть. Готовится за считаные минуты, а вкус такой, будто старались полдня. Идеально подходит и для завтрака, и для перекуса, и к неожиданным гостям. Попробуйте это рецепт с обычной консервой, получается очень вкусно.

Ингредиенты: консервированная рыба в масле (сайра, горбуша или сардина) — 1 банка, яйца вареные — 2–3 шт., огурец свежий или соленый — 1–2 шт., лук репчатый — ½–1 шт., майонез — по вкусу, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, свежий укроп — по желанию.

Приготовление: яйца отвариваем вкрутую, полностью остужаем и нарезаем мелким кубиком. Огурцы измельчаем: свежие — кубиками, соленые — тонкой соломкой. Лук режем максимально мелко, при желании ошпариваем кипятком, чтобы убрать лишнюю горечь. Рыбу достаем из банки, удаляем крупные кости и разминаем вилкой вместе с маслом. Соединяем все ингредиенты в миске, добавляем майонез, соль и перец по вкусу. В конце вмешиваем мелко нарезанный укроп. Намазка готова сразу, но после 20–30 минут в холодильнике становится еще вкуснее. Отлично идет на свежий хлеб или тосты.

Ранее мы делились рецептом-выручалкой. Мини-пиццы с вкусной начинкой — без мороки с тестом.