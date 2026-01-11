Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 20:45

Многие о них забывают, а они — выручалка: мини-пиццы с вкусной начинкой — без мороки с тестом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда нет времени возиться с тестом, а хочется чего-то горячего и по-настоящему вкусного, эти мини-пиццы становятся настоящей палочкой-выручалочкой. Делается всё из простых продуктов, которые обычно уже есть в холодильнике. Пять минут подготовки — и ароматная закуска уже в духовке.

Ингредиенты: хлеб тостовый или батон — 6–8 ломтиков, сосиски/ветчина/колбаса — 150 г, сыр (моцарелла, сулугуни или любой, хорошо плавящийся) — 120–150 г, репчатый лук — 1 небольшая штука, помидор — 1 шт. (по желанию), майонез — 2 ст. л., кетчуп — 2 ст. л.

Приготовление: ломтики хлеба выложите на противень, застеленный пергаментом. В миске смешайте майонез с кетчупом и смажьте каждый кусочек — это будет быстрый соус. Лук мелко нарежьте. Сосиски, ветчину или колбасу нарежьте небольшими кубиками. Помидор нарежьте мелко, при желании удалив лишний сок. Сыр натрите на крупной тёрке. Часть сыра смешайте с начинкой и распределите по хлебу. Сверху посыпьте оставшимся сыром. Отправьте мини-пиццы в духовку, разогретую до 180 °C, на 7–10 минут — до расплавленного и слегка подрумяненного сыра.

Ранее мы делились рецептом закуски «Советский люкс». Вкуснятина из сырков и моркови, которую сметают за 5 минут.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
