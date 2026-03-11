Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 14:32

Хрустящие гренки с беконом: рецепт, который меняет утро навсегда

Гренки с яйцом и беконом — жарим сытный завтрак для чемпионов! Гренки с яйцом и беконом — жарим сытный завтрак для чемпионов! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Есть блюда, которые не требуют долгих объяснений, — их просто нужно попробовать. Гренки с яйцом и беконом — именно такой завтрак: быстрый, сытный и невероятно ароматный. Но один маленький секрет делает их совсем другими.

Вам понадобятся: белый хлеб или батон (4 ломтика толщиной 2 см), крупные яйца (2 шт.), молоко (3 ст. л.), бекон (100 г), дижонская горчица (1 ч. л.) — именно она и есть тот самый редкий штрих, о котором мало кто знает, сливочное масло (20 г), растительное масло (1 ст. л.), соль и черный перец по вкусу.

Как готовить. Яйца взбивают с молоком, солью, перцем и дижонской горчицей — она дает легкую остроту и делает яичную смесь шелковистой. Ломтики хлеба опускают в смесь на 30 секунд с каждой стороны. На сковороде разогревают масло и жарят хлеб по 2–3 минуты до золотистой корочки. Бекон обжаривают отдельно на сухой сковороде до хруста — буквально 1–2 минуты. Горячие гренки выкладывают на тарелку, сверху кладут бекон.

Подавать сразу — пока хлеб хрустит, а бекон пахнет дымком. Такие гренки одинаково любят и дети, и взрослые.

  • Калорийность на 100 г: 320 ккал.

  • БЖУ: 11,9/20,1/22.

Ранее мы делились с вами рецептом самого вкусного домашнего винегрета.

рецепты
быстрые рецепты
гренки
хлеб
завтраки
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько американцев пользуются загрязненной водой
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Экономист раскрыл, отразится ли повышение МРОТ на социальных пособиях
ВСУ убили иностранного волонтера в Курской области
В Госдуме развеяли популярный миф о VPN
Сборная Ирана по футболу официально отказалась от участия в ЧМ-2026
Москвичей призвали готовиться к театру по-старинке
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.