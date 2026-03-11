Хрустящие гренки с беконом: рецепт, который меняет утро навсегда

Есть блюда, которые не требуют долгих объяснений, — их просто нужно попробовать. Гренки с яйцом и беконом — именно такой завтрак: быстрый, сытный и невероятно ароматный. Но один маленький секрет делает их совсем другими.

Вам понадобятся: белый хлеб или батон (4 ломтика толщиной 2 см), крупные яйца (2 шт.), молоко (3 ст. л.), бекон (100 г), дижонская горчица (1 ч. л.) — именно она и есть тот самый редкий штрих, о котором мало кто знает, сливочное масло (20 г), растительное масло (1 ст. л.), соль и черный перец по вкусу.

Как готовить. Яйца взбивают с молоком, солью, перцем и дижонской горчицей — она дает легкую остроту и делает яичную смесь шелковистой. Ломтики хлеба опускают в смесь на 30 секунд с каждой стороны. На сковороде разогревают масло и жарят хлеб по 2–3 минуты до золотистой корочки. Бекон обжаривают отдельно на сухой сковороде до хруста — буквально 1–2 минуты. Горячие гренки выкладывают на тарелку, сверху кладут бекон.

Подавать сразу — пока хлеб хрустит, а бекон пахнет дымком. Такие гренки одинаково любят и дети, и взрослые.

Калорийность на 100 г: 320 ккал.

БЖУ: 11,9/20,1/22.

Ранее мы делились с вами рецептом самого вкусного домашнего винегрета.