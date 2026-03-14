14 марта 2026 в 17:01

Никаких брокколи и цветной капусты: на диете вместо ужина готовлю пиццу на курином фарше

На диете в меню никаких брокколи и цветной капусты! Вместо ужина готовлю пиццу на курином фарше. Это находка для тех, кто следит за фигурой, придерживается низкоуглеводного питания или хочет попробовать что-то новое.

Для приготовления понадобится: для основы — 500 г куриного филе (или фарша), 1 яйцо, соль, перец, специи (паприка, чеснок), зелень. Для начинки: 3–4 ст. л. томатного соуса, 100 г нежирного сыра, помидоры, болгарский перец, грибы, оливки — по желанию.

Рецепт: куриное филе измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Смешайте фарш с яйцом, солью, перцем, специями и мелко рубленной зеленью. Тщательно вымесите. Противень застелите пергаментом, выложите фарш и сформируйте тонкую круглую лепешку. Выпекайте основу в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до готовности. Достаньте, смажьте томатным соусом, выложите начинку и щедро посыпьте сыром. Запекайте еще 10–15 минут до расплавления сыра.

Дарья Иванова
