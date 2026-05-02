Условие для мира и атака российского «Солнцепека»: новости СВО к утру 2 мая

Пять беспилотников попытались атаковать Москву, ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области, российские войска продвинулись и расширили зону контроля в ДНР. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 1 мая, читайте в материале NEWS.ru.

«Солнцепек» выжег опорный пункт ВСУ

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» 35-й армии группировки «Восток» уничтожил опорный пункт украинских сил в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России. Во время воздушной разведки был выявлен крупный укрепленный район ВСУ вблизи населенного пункта Чаривное.

Там противник оборудовал долговременные укрытия и фортификационные сооружения, рассказали в оборонном ведомстве. После обнаружения цели расчет «Солнцепека» выдвинулся на огневую позицию и нанес удары. Благодаря объемно-детонирующим снарядам удалось разрушить укрытия изнутри и ликвидировать противников.

ВСУ атаковали Москву и область

Силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали пять беспилотников, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. На месте падения обломков работали специалисты, добавил он.

Кроме того, противовоздушная оборона уничтожила дрон над муниципальным округом Истра в Московской области, написала глава округа Татьяна Витушева в Telegram-канале. По ее словам, атака была своевременно пресечена средствами ПВО.

ВС РФ расширили зону контроля у Рай-Александровки в ДНР

Российские войска продвинулись и расширили зону контроля на юге и северо-востоке в районе населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил успехи, которые наблюдаются на территории южнее Рай-Александровки.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Речь идет о районах в населенных пунктах Федоровка Вторая и Никифоровка. Именно там зона контроля российских войск была «довольно-таки существенно» расширена. Эксперт также подметил продвижение на северо-востоке от Рай-Александровки. В этом направлении главными участками остаются Кривая Лука и Каленики.

По словам Марочко, на этих территориях все еще ведутся боевые действия и «серьезные баталии». Российские военные работают над закреплением на новых позициях.

Один беспилотник ВС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ

Российские военные применили беспилотный летательный аппарат для уничтожения танка ВСУ на Добропольском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Удар нанес расчет войск беспилотных систем 506-го полка группировки «Центр», уточнили в ведомстве.

По данным объективного контроля, украинские подразделения недостаточно эффективно усиливают защиту бронетехники от дронов. Также подчеркивается, что профессионализм российских операторов позволяет поражать цели даже в сложных погодных условиях.

В России назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

Урегулирование конфликта на Украине возможно при условии отказа НАТО от курса на стратегическое поражение России, заявил представитель МИД РФ Андрей Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО. В Европе продолжается интенсивная ремилитаризация, добавил он.

По его словам, этот процесс сопровождается поставками вооружений Киеву, включая смертоносные системы. Он подчеркнул, что ситуация развивается на фоне наращивания военного потенциала в Европе.

