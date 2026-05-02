Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» 35-й армии группировки «Восток» уничтожил опорный пункт украинских сил в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России. Во время воздушной разведки был выявлен крупный укрепленный район ВСУ вблизи населенного пункта Чаривное.

Там противник оборудовал долговременные укрытия и фортификационные сооружения, рассказали в оборонном ведомстве. После обнаружения цели расчет «Солнцепека» выдвинулся на огневую позицию и нанес удары. Благодаря объемно-детонирующим снарядам удалось разрушить укрытия изнутри и ликвидировать противников.

Объемно-детонирующие боеприпасы пробили земляные накаты, выжгли укрытия изнутри и вызвали разрушение траншей избыточным давлением, — говорится в сообщении.

Ранее российские военные применили беспилотный летательный аппарат для уничтожения танка ВСУ на Добропольском направлении. Удар нанес расчет войск беспилотных систем 506-го полка группировки «Центр». В Минобороны РФ сообщили, что по их данным украинские подразделения недостаточно эффективно усиливают защиту бронетехники от дронов.