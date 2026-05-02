02 мая 2026 в 05:48

«Солнцепек» выжег опорный пункт ВСУ: успехи ВС РФ к утру 2 мая

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» 35-й армии группировки «Восток» уничтожил опорный пункт украинских сил в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 2 мая?

Во время воздушной разведки был выявлен крупный укрепленный район ВСУ вблизи населенного пункта Чаривное.

Там противник оборудовал долговременные укрытия и фортификационные сооружения, рассказали в оборонном ведомстве. После обнаружения цели расчет «Солнцепека» выдвинулся на огневую позицию и нанес удары. Благодаря объемно-детонирующим снарядам удалось разрушить укрытия изнутри и ликвидировать противников.

«Объемно-детонирующие боеприпасы пробили земляные накаты, выжгли укрытия изнутри и вызвали разрушение траншей избыточным давлением», — говорится в сообщении.

Российские войска продвинулись и расширили зону контроля на юге и северо-востоке в районе населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил успехи, которые наблюдаются на территории южнее Рай-Александровки.

Речь идет о районах в населенных пунктах Федоровка Вторая и Никифоровка. Именно там зона контроля российских войск была «довольно-таки существенно» расширена. Эксперт также подметил продвижение на северо-востоке от Рай-Александровки. В этом направлении главными участками остаются Кривая Лука и Каленики.

По словам Марочко, на этих территории все еще ведутся боевые действия и «серьезные баталии». Российские военные работают над закреплением на новых позициях.

Российские военные применили беспилотный летательный аппарат для уничтожения танка ВСУ на Добропольском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Удар нанес расчет войск беспилотных систем 506-го полка группировки «Центр», уточнили в ведомстве.

«Расчет войск беспилотных систем в составе 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск „Центр“, применив ударный беспилотный летательный аппарат, уничтожил танк формирований ВСУ на Добропольском направлении», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что по данным объективного контроля украинские подразделения недостаточно эффективно усиливают защиту бронетехники от дронов. Также подчеркивается, что профессионализм российских операторов позволяет поражать цели даже в сложных погодных условиях.

Российские военнослужащие уничтожили очередной пункт управления БПЛА ВСУ в Волчанском районе Харьковской области. Местоположение вражеского пункта обнаружили разведчики. Минобороны РФ эти сведения пока не комментировало.

«В лесном массиве Волчанского района наши разведчики вскрыли местоположение вражеского ПУ БПЛА. По цели нанесли огневое поражение военнослужащие 6-й армии группировки войск „Север“», — отметил источник.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать


«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло


Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю


