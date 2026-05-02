Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 2 мая?
Силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали пять беспилотников, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. На месте падения обломков уже работают специалисты, добавил он.
«Уничтожены еще два БПЛА. <...> Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин.
Кроме того, ротивовоздушная оборона уничтожила беспилотник над муниципальным округом Истра в Московской области, сообщила глава округа Татьяна Витушева в Telegram-канале. По ее словам, атака была своевременно пресечена средствами ПВО.
«Информирую о том, что в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака одного БПЛА противника», — написала Витушева.
Пять жителей Донецкой Народной Республики пострадали в результате атак дронов ВСУ, написал в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, один из БПЛА ударил по машине, в которой ехали четверо мужчин, кроме того, травмы получила женщина из Красноармейска.
«Пять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии. На автодороге Селидово — Горняк Кураховского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА ВФУ ранения различной степени тяжести получили мужчины 1989, 1992, 1996, 2001 г. р.», — написал Пушилин.
Как рассказал глава ДНР, в Мариуполе и Кураховском округе повреждены жилые дома, также пострадала инфраструктура села Первомайское.
Как ВСУ атаковали Россию ранее
В Туапсе в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории морского терминала, сообщили в оперштабе Краснодарского края. По предварительным данным, никто не пострадал.
«В Туапсе в результате атаки БПЛА (ВСУ. — NEWS.ru) произошло возгорание на территории морского терминала. Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы», — сказано в сообщении.
К ликвидации возгорания были привлечены 128 человек и 41 единица техники, включая подразделения МЧС России. Ситуация находится под контролем, отметили в источнике.
В Волоконовском округе Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал мотоцикл, на котором находились двое молодых людей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате удара они оба погибли.
«В селе Волчья Александровка беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня. 18 и 15 лет… У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал. От полученных ранений ребята погибли на месте», — написал Гладков.
ВСУ атаковали хутор Чаков Погарского района Брянской области с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его информации, беспилотник целенаправленно ударил по движущемуся гражданскому автомобилю.
В результате происшествия погиб водитель машины. Пассажир получил осколочные ранения, его оперативно доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.
