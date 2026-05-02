Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 2 мая?

Силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали пять беспилотников, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. На месте падения обломков уже работают специалисты, добавил он.

«Уничтожены еще два БПЛА. <...> Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин.

Кроме того, ротивовоздушная оборона уничтожила беспилотник над муниципальным округом Истра в Московской области, сообщила глава округа Татьяна Витушева в Telegram-канале. По ее словам, атака была своевременно пресечена средствами ПВО.

«Информирую о том, что в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака одного БПЛА противника», — написала Витушева.

Пять жителей Донецкой Народной Республики пострадали в результате атак дронов ВСУ, написал в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, один из БПЛА ударил по машине, в которой ехали четверо мужчин, кроме того, травмы получила женщина из Красноармейска.

«Пять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии. На автодороге Селидово — Горняк Кураховского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА ВФУ ранения различной степени тяжести получили мужчины 1989, 1992, 1996, 2001 г. р.», — написал Пушилин.

Как рассказал глава ДНР, в Мариуполе и Кураховском округе повреждены жилые дома, также пострадала инфраструктура села Первомайское.