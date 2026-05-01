01 мая 2026 в 12:01

Волчанск, Гришино, Ильиновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 мая

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 1 мая? Что происходит у Белицкого, Волчанска, Гришино, Дробышево, Дерилово, Ильиновки, Константиновки, Красного Лимана, Новоалександровки, Николаевки, Никифоровки, Рай-Александровки, Федоровки Второй, Харькова и Яровой?

WarGonzo

На Красноармейском направлении ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка, который расположен в двух километрах к северу от Гришино, пишет Telegram-канал WarGonzo.

«Продолжаются бои за Василевку. На Добропольском направлении ВС РФ отражают контратаки противника в районе Белицкого. На Константиновском направлении продолжаются боестолкновения в Долгой Балке, у Ильиновки, в районе Новодмитровки и в самой Константиновке. На Краснолиманском направлении сообщается о боях на рубеже Дробышево — Яровая. На Северском участке продолжаются бои за Федоровку Вторую и Никифоровку. Харьковский фронт. На Волчанском направлении после освобождения села Землянки ВС РФ наступают в сторону населенного пункта Бударки. Продолжаются бои в районе Верхней Писаревки и Избицкого, а также в районе Покаляного и Караичного», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ на Волчанском направлении продвигаются на шести участках, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«ВСУ пытаются удержать контроль над селом Покаляным, куда противник перебросил подкрепления. На юге Добропольского направления сообщалось о взятии Новоалександровки у Гришино. По Константиновке продолжают постоянно работать наши ФАБ, штурмовые группы медленно продвигаются, ожидая полноценного охвата города с флангов. ВС России на радость сторонникам нарушения вражеской морской логистики вновь били по порту Измаил, Одесской области, а также Николаеву и Сумской области», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Славянском направлении ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка, идут бои в районе Федоровки Второй и Миньковки, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Идут бои за северную часть Миньковки, тут ВСУ контратакуют через Голубовку, используя для логистики трассу от Славянска. Несмотря на то что ВС РФ на этой трассе сожгли уже большое количество вражеской техники, они продолжают направлять на убой еще больше людей. В Изюме нанесены удары по грузовому терминалу Новой Почты. ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Корчаковка в Сумской области», — сообщили военкоры.

Фото: Социальные сети

Иван Смирнов
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
