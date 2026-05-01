Наступление ВС РФ на Сумы и Запорожье 1 мая: последние новости, сводка

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской и Сумской областях, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 1 мая 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского, Сум, Шостки, Мирополья?

Бои и события на Запорожском направлении в пятницу, 1 мая: обстановка на фронте сегодня

«На Восточно-Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои. Противник не прекращает новых попыток просачивания, появляются и свидетельства более ранних атак. Наиболее активные боестолкновения по-прежнему идут на западном фланге, в том числе у Гуляйполя. Украинские формирования еще в начале и середине апреля предприняли несколько попыток просачивания силами малых групп и смогли заскочить в населенный пункт Варваровка, где и были поражены ударами дронов. Еще один подобный рейд произошел в районе Староукраинки и Железнодорожного. Группы просачивания едва ли что-то могут контролировать, и в случае обнаружения их довольно быстро уничтожают», — пишет «Рыбарь».

По словам авторов канала, в самом Железнодорожном и окрестностях закрепляются российские подразделения, ежедневно ведется работа по уничтожению малых групп ВСУ.

«Иногда группу просачивания тактически выгоднее пропустить мимо себя, чтобы поразить дроном, чем вскрыть свою позицию стрелковым огнем, вызвав десятки дронов уже на себя. К юго-западу от Гуляйполя инициатива как была, так и остается у российских подразделений. Им удалось вклиниться между Волшебным и Гуляйпольским, а также обойти севернее вдоль линии обороны и заскочить на окраины населенного пункта Новоселовка. Говорить о значительных приростах зон контроля пока не приходится. По наиболее оптимистичным оценкам и Гуляйпольское и Волшебное, если не под контролем ВС РФ, то уже находятся в „серой зоне“. Масштабными атаками, которые продолжаются уже несколько месяцев, украинские формирования, конечно, пытаются замедлять продвижение группировки войск „Восток“, однако не могут остановить его полностью. И постепенно с Восточно-Запорожского направления российская армия продвигается в сторону Орехова и Малой Токмачки на соседнем Западно-Запорожском направлении», — добавил «Рыбарь».

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово, Камышеваха, Орехов и Запорожец Запорожской области.

«Уничтожены до 25 военнослужащих, 12 автомобилей, зенитный ракетный комплекс „Бук-М1“, три радиолокационные станции и три станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.

Бои и события на Сумском направлении в пятницу, 1 мая: обстановка на фронте сегодня

«На Сумском направлении штурмовики ГВ „Север“ продолжают продвигаться вглубь Сумской области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Марьино, Малой Рыбицы, Запселья, Приволья, Путивля, Заречья, Вольной Слободы, Чернацкого, Шостки, Ямполя, Свессы, Краснополья и села Новая Сечь. В Шосткинском районе без существенных изменений. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым целям противника», — передает «Северный ветер»,

Авторы канала отметили, что вблизи российско-украинской границы в Путивльском районе в результате огневого поражения существенные потери понесла 106-я бригада теробороны.

«Анализ некрологов показал, что подразделения бригады территориальной обороны на данном участке фронта укомплектованы в основном националистами от 18 до 22 лет. В Сумском районе штурмовые подразделения группировки войск „Север“ перемололи подразделения ВСУ, которые удерживали село Корчаковка, и освободили населенный пункт. Кроме того, штурмовики „северян“ в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на двадцати шести участках. За сутки продвижение составило до 500 метров», — добавил «Северный ветер».

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Корчаковка Сумской области.

«Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Кондратовка, Червоное, Новая Сечь и Храповщина Сумской области», — добавили в МО РФ.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 1 мая: последние новости, сводка, Купянск

Белгород, расставание с Антипенко, двое детей: как живет Юлия Такшина

Поиски Усольцевых: последние новости 30 апреля, что рассказал старший сын