02 мая 2026 в 04:26

Число сбитых БПЛА над Москвой увеличилось

Собянин: силы ПВО уничтожили еще три летевших на Москву беспилотника

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали еще три беспилотника, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. На месте падения обломков уже работают специалисты, добавил он.

Уничтожены еще два БПЛА. <...> Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву, — написал Собянин.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над муниципальным округом Истра в Московской области, рассказала глава округа Татьяна Витушева. По ее словам, атака была своевременно пресечена средствами ПВО.

До этого в Ростовской области была отражена воздушная атака с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В Мясниковском районе силами ПВО был уничтожен один из дронов.

Кроме того, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил: атака БПЛА ВСУ была совершена на одно из промышленных предприятий на территории региона. По его словам, никто не пострадал, существенных разрушений и угрозы химической опасности также нет.

