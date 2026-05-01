«Мясные батальоны» и разнос производства БПЛА: новости СВО к вечеру 1 мая

Российские военные освободили Покаляное в Харьковской области от ВСУ, в Одессе рассказали про украинские «мясные батальоны», ВС РФ разнесли производство дронов противника. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Российские военные освободили Покаляное

Российские военные освободили село Покаляное в Харьковской области. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, командование ВСУ привлекло к боевым действиям опытных инструкторов, однако эта тактика оказалась провальной. Российские военные успешно ликвидировали солдат противника.

Представители группировки войск «Север» уточнили, что освобождение Покаляного позволяет расширить зону безопасности у российской границы. В районе ближайших лесных массивов продолжаются бои. Их зачистка необходима для дальнейшего продвижения войск.

На Украине признали существование «мясных батальонов» ВСУ

Подразделения ВСУ, сформированные из насильно мобилизованных жителей Одессы, называют «мясными батальонами», рассказал местный житель. По его словам, речь идет о формированиях, где бойцы несут значительные потери, а средний срок их нахождения на линии соприкосновения не превышает четырех дней.

«То, куда их потом направляют, у этого места даже название есть — „мясные батальоны“, они живут максимум четверо суток», — отметил он.

Источник также заявил, что в Telegram-каналах публикуются данные о «тарифах» за уклонение от отправки на фронт. Он подчеркнул, что сейчас людей даже не заставляют подписывать контракт — приказы оформляются без их согласия.

«Кузница» дронов ВСУ для атак на Крым оказалась под ударом

Российские военные уничтожили производство дронов-камикадзе «Рубака» в Полтаве, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. По данным канала, эти беспилотники использовались ВСУ для атак на Крым и ряд российских регионов. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Источники уточнили, что ракетным ударом был ликвидирован подпольный завод, расположенный в восьми километрах от города. Как отмечает SHOT, российская армия нанесла удар по авиабазе «Полтава». В результате атак погибли не менее 50 военнослужащих ВСУ.

Предприятие состояло из трех крупных цехов, которые были полностью разрушены. Завод считался одним из ключевых объектов по производству дронов-камикадзе данного типа.

Беспилотник «Рубака» оснащался боевой частью КЗ-5 массой 12,5 кг, из которых 8,5 кг приходилось на взрывчатое вещество. Аппарат мог нести до 15 кг нагрузки на расстояние до 900 км, развивая скорость около 170 км/ч. Стоимость одного дрона оценивалась в 1,5 млн рублей.

ВСУ принуждают солдат к продвижению с помощью минометов

Командование ВСУ применяет минометный огонь для принуждения своих военнослужащих к продвижению на Добропольском направлении, заявил заместитель командира роты группировки войск «Центр» с позывным Касьян в комментарии РИА Новости. Также он рассказал, что украинским бойцам, по словам пленных, угрожали ударами по укрытиям — домам и подвалам, если они не продолжат наступление.

«Пленные рассказывали, что по их подразделениям могли открывать минометный огонь, чтобы загонять их позиции, если они отказывались идти вперед. <…> Им говорили: если не пойдете дальше, ударят по вашим укрытиям — по домам или подвалам», — отметил Касьян.

