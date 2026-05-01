Миру грозит голод, Трамп «наехал» на НАТО, с МАКСа сняли метку: что дальше

Затягивание кризиса в Ормузском проливе грозит голодом миллионам человек, Cloudflare снял метку шпионского программного обеспечения с домена МАКС, президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников НАТО за «бардак» на Украине — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

В ООН предупредили о страшной катастрофе из-за блокады Ормуза

Промедление с восстановлением свободы судоходства в Ормузском проливе чревато гуманитарным кризисом, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его оценкам, 45 млн человек столкнутся с катастрофическим голодом, а 32 млн окажутся на грани нищеты.

«Рассмотрим <...> сценарий, где перебои затягиваются до середины года. 32 млн человек погружаются в нищету, запасы удобрений истощаются, урожаи низкие. 45 млн человек столкнутся с крайним голодом», — отметил он.

Гутерриш уточнил, что даже при немедленном восстановлении судоходства логистические цепочки будут налаживаться месяцами. При пессимистичном сценарии, если перебои продолжатся до середины года, запасы удобрений стремительно истощатся, а урожайность упадет.

Тем временем через Ормузский пролив прошла первая с конца февраля партия сжиженного природного газа. Речь идет о судне Mubaraz, которое загрузили топливом в ОАЭ в начале марта.

«Первая с начала военных действий на Ближнем Востоке два месяца назад партия сжиженного природного газа, по всей видимости, прошла через Ормузский пролив», — сообщили источники.

Ормузский пролив

По их словам, судно простаивало месяц и в конце марта перестало отправлять сигналы. При этом в конце апреля оно вышло за пределы Персидского залива и сейчас находится к югу от Индии.

По мнению аналитиков, США перед началом масштабных военных действий против Ирана серьезно недооценили готовность Тегерана перекрыть стратегически важный Ормузский пролив. По мнению информаторов, этого сценария можно было избежать.

Как отмечают источники, знакомые с ходом планирования американской операции, для предотвращения блокады пролива нужно было заранее разместить поблизости значительные военные силы США. Подобные шаги, как утверждается, потенциально сдержали бы действия иранской стороны и не допустили текущего логистического кризиса.

Военэксперты уточнили, что неспособность Вашингтона воспрепятствовать закрытию Ираном пролива в первые дни конфликта привела к ситуации, при которой танкеры в большинстве своем отказываются рисковать и воздерживаются от судоходства в этом районе.

С МАКСа сняли «шпионскую» метку

Сервис Cloudflare отозвал ошибочную классификацию домена МАКС как вредоносного ресурса. Как пояснили в пресс-службе соцсети, инцидент был вызван некорректной интерпретацией заголовков веб-аналитики, а не наличием реального шпионского кода.

Представители площадки напомнили, что МАКС регулярно проходит аудиты безопасности и сотрудничает с исследователями в рамках программы Bug Bounty. Компания заверила пользователей, что данные надежно защищены, а собственный центр безопасности платформы продолжает эффективно отражать угрозы.

Сообщается, что количество публичных и приватных каналов в мессенджере МАКС превысило 7 млн. Как уточнил представитель компании, в топе у подписчиков новостные паблики, а также образовательные и кулинарные блоги.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Суммарная аудитория каналов в МАКСе — 300 млн человек. Наибольшей популярностью пользуются новостные паблики, а также блоги на тему „Образование“ и „Кулинария и еда“. В последние две недели апреля пользователи создавали в среднем более 100 тыс. приватных каналов в сутки. На конец апреля в МАКСе зарегистрировано около 300 тыс. пабликов. Приватных каналов уже свыше 6,7 млн», — сказал источник.

Он добавил, что мессенджер запустил паблики в июле 2025 года для авторов с регистрацией в реестре Роскомнадзора. По его словам, создание приватных каналов стало доступно всем пользователям с февраля 2026-го.

До этого стало известно, что МАКС запустил ежегодную патриотическую акцию «Бессмертный полк онлайн». Присоединиться к движению в память о поколении победителей теперь можно прямо в мессенджере.

«Миллионы семей — одна история. Присоединяйтесь к движению в память о поколении Великой Отечественной войны. Добавьте своих героев в „Бессмертный полк онлайн“», — говорится в приветственном сообщении бота.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого достаточно перейти по ссылке в чат-бот в МАКСе, начать с ним диалог и нажать кнопку «Принять участие». После этого пользователь сможет заполнить анкету о герое: в форму можно загрузить фото ветерана, внести его личные данные, указать дату смерти и описать боевой путь. Заполненные заявки пополнят общую виртуальную базу героев Великой Отечественной войны.

Трамп назвал главных виновников «бардака» на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны — члены НАТО «устроили бардак» на Украине. Он раскритиковал союзников Альянса за отсутствие поддержки США в операции против Ирана. Выступая перед журналистами в Белом доме, американский лидер напомнил о помощи Вашингтона европейским странам в вопросе Украины.

«Мы ведь помогали им с Украиной. Они устроили на Украине бардак, полный бардак», — заявил Трамп.

Дональд Трамп

По мнению президента США, Украина не имеет прямого отношения к интересам Вашингтона. Однако Европа — это другое дело, отметил Трамп.

«Украина никак не касается [США], нас разделяет океан. А вот их это касается», — добавил республиканец.

Трамп напомнил и о масштабах американской помощи Киеву при прежней администрации. По его словам, бывший президент США Джо Байден «передал $350 млрд» Украине. Он считает это «безумием» и назвал «одной из причин», по которым конфликт все еще продолжается.

Тем временем президента Украины Владимира Зеленского призвали снизить ожидания по скорости интеграции страны в ЕС. По данным источника, этот процесс займет не менее 10 лет и ускорить его не получится.

«Ему (Зеленскому. — NEWS.ru) пришлось услышать горькую правду. [Вступить Украине в ЕС] будет не так просто, как он думает», — подчеркнул информатор.

В то же время украинские чиновники на переговорах с США и ЕС требуют скорейшего одобрения членства в Союзе. Они утверждают, что Украина нужна Евросоюзу так же сильно, как Киев хочет к нему присоединиться. По мнению европейских дипломатов, такая риторика лишь осложняет переговоры и не учитывает существующие процедуры.

Читайте также:

«Мясные батальоны» и разнос производства БПЛА: новости СВО к вечеру 1 мая

Удары по детям, смерти в Белгороде: как ВСУ атакуют Россию 1 мая

Жара до +21 градуса и чистое небо: погода в Москве в конце недели

Слезы, смешанные с кровью: мать спасает дочь от агрессивных школьниц

«В „ЧП Омск“ выложат ваши трупы»: лжеподруга годами кошмарила блогершу