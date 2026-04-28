Первая с начала войны партия СПГ прошла через Ормузский пролив

Bloomberg: первая с конца февраля партия СПГ прошла через Ормузский пролив

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Первая с конца февраля партия сжиженного природного газа прошла через Ормузский пролив, сообщило агентство Bloomberg. Речь идет о судне Mubaraz, которое загрузили топливом в ОАЭ в начале марта.

Первая с начала военных действий на Ближнем Востоке два месяца назад партия сжиженного природного газа, по всей видимости, прошла через Ормузский пролив, — говорится в сообщении.

В агентстве рассказали, что судно простаивало месяц и в конце марта перестало отправлять сигналы. При этом в конце апреля оно вышло за пределы Персидского залива и сейчас находится к югу от Индии.

Ранее силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали два связанных с Израилем судна в Ормузском проливе — MSC-Francesca и Epaminodes. По словам источника, корабли вошли в пролив без разрешения, тем самым нарушив морское право.

До этого КСИР задержал судно Epaminondas, которое связывают с использованием армией США. Инцидент произошел на фоне сообщений о нарушениях в сфере морского судоходства. Судно под флагом Либерии за последние шесть месяцев неоднократно заходило в порты США, подчеркнули в источнике.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

