В Иране сообщили о захвате судна под флагом Либерии Tasnim: КСИР задержал судно Epaminondas после заходов в порты США

Корпус стражей Исламской революции задержал судно Epaminondas, которое связывают с использованием армией США, передает агентство Tasnim. Инцидент произошел на фоне сообщений о нарушениях в сфере морского судоходства.

Судно под флагом Либерии за последние шесть месяцев неоднократно заходило в порты США, подчеркнули в источнике. Также отмечается, что в КСИР заявили о его задержании в связи с многочисленными морскими нарушениями.

Ранее сообщалось, что три судна попытались пройти через Ормузский пролив в условиях блокады США. Один из кораблей был иранским, ему удалось достичь Оманского залива, но затем он перестал подавать сигналы.

До этого Военно-морские силы США применили оружие против иранского торгового судна в акватории Оманского залива, пытаясь принудить его уйти в территориальные воды Ирана. Отмечалось, что своевременное прибытие подразделений ВМС КСИР на поддержку иранского корабля вынудило американцев отступить и покинуть зону инцидента.