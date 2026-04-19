Американский флот напал на торговое судно Ирана

ВМС США открыли огонь по иранскому торговому судну

Военно-морские силы США применили оружие против иранского торгового судна в акватории Оманского залива, пытаясь принудить его уйти в территориальные воды Ирана, передает иранское агентство Mehr. Однако, как сообщает источник, своевременное прибытие подразделений ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на поддержку иранского корабля вынудило американцев отступить и покинуть зону инцидента.

Благодаря своевременному присутствию и быстрому реагированию подразделений Военно-морских сил КСИР в поддержку иранского судна американцы были вынуждены отступить и покинуть этот район, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что корабли США впервые с начала войны с Ираном якобы пересекли Ормузский пролив. Позже военные Исламской Республики опровергли эту информацию. Журналисты отметили, что получили эти данные от источника в высшем иранском командовании.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска уже «расчищают» Ормузский пролив. Он добавил, что Вашингтон оказывает услугу Китаю, Японии, Южной Корее, Франции и Германии. Политик добавил, что его удивляет тот факт, что всем упомянутым странам «не хватает смелости или воли», чтобы сделать эту работу самим.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

