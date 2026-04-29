29 апреля 2026 в 13:54

В мессенджере МАКС запустили акцию «Бессмертный полк онлайн»

Национальная онлайн-платформа МАКС запустила ежегодную патриотическую акцию «Бессмертный полк онлайн». Присоединиться к движению в память о поколении победителей теперь можно прямо в мессенджере.

Миллионы семей — одна история. Присоединяйтесь к движению в память о поколении Великой Отечественной войны. Добавьте своих героев в «Бессмертный полк онлайн», — говорится в приветственном сообщении бота.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого достаточно перейти по ссылке в чат-бот в МАКСе, начать с ним диалог и нажать на кнопку «Принять участие». После этого пользователь сможет заполнить анкету о герое: в форму можно загрузить фото ветерана, внести его личные данные, указать дату смерти и описать боевой путь. Заполненные заявки пополнят общую виртуальную базу героев Великой Отечественной войны.

Ранее начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что акция «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в регионах в очном или онлайн-формате. Он также подчеркнул, что формат будет подобран в зависимости от ситуации с безопасностью.

