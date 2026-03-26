26 марта 2026 в 18:04

Эксперт раскрыл, как мошенники охотятся на россиян с помощью особых «ферм»

Киберэксперт Дворянский: мошенники массово применяют бот-фермы для атак на жертв

Мошенники начали активно использовать бот-фермы для проведения круглосуточных кибератак на граждан, заявил в беседе с 360.ru эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. По словам специалиста, нейросети, задействованные в преступных схемах, постоянно анализируют приложения банков.

Мошенники стали активно задействовать бот-фермы для круглосуточной охоты на людей. Нейросети постоянно анализируют приложения банков и ищут уязвимости, — сказал Дворянский.

Для предотвращения атак эксперт призвал разработчиков регулярно тестировать свои приложения на отказоустойчивость. Также, по его мнению, необходимо проверять программные продукты на восприимчивость к взлому и не пренебрегать принципами безопасной разработки.

Дворянский пояснил, что у каждого приложения могут быть слабые места. Он отметил, что нередко встречаются ситуации, когда продукт был написан два года назад, а в промышленную эксплуатацию запустился только сейчас, и за это время технологии успели шагнуть вперед.

Ранее киберэксперт заявил, что для поддержания уровня безопасности приложения его нужно регулярно тестировать. Он отметил, что во время разработки специалисты могут не успеть за развитием вредоносных программ.

Трамп принял решение по антироссийским санкциям
В США раскрыли, что фиксируют в Персидском заливе
Раскрыто, чем отказ Индии от доллара в нефтеторговле опасен для США
В правительстве раскрыли, какие шаги в сфере ИИ ждут Россию
«Это приятно»: Джабаров высказался об отношении Ирана к России
Посол РФ в США раскрыл, как прошли переговоры депутатов с конгрессменами
Банкир раскрыл планы ЦБ и рассказал, что будет с ключевой ставкой
Шохин раскрыл, на что надеется Путин в ситуации на Ближнем Востоке
«Ужасная ситуация»: Трамп о работе над урегулированием на Украине
Эндокринолог объяснил причины возникновения сахарного диабета у россиян
Пол Маккартни анонсировал выход нового альбома
Востоковед предположил, чем обернется блокировка Ираном еще одного пролива
Российские БПЛА «переиграли» американские Abrams в зоне спецоперации
Названо условие, при котором Киев может получить гарантии безопасности США
А были ли Усольцевы в тайге: что нового в деле об исчезновении семьи
«Еще не закончилось»: Трамп предрек рост цен на энергоносители
Стали известны темы, затронутые Путиным на встрече с бизнесом
Уиткофф раскрыл подробности переговоров США и Ирана по Ближнему Востоку
Слуцкий раскрыл имя организатора визита российских депутатов в США
Археолог Бутягин описал свою жизнь в польском СИЗО
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

