Эксперт раскрыл, как мошенники охотятся на россиян с помощью особых «ферм» Киберэксперт Дворянский: мошенники массово применяют бот-фермы для атак на жертв

Мошенники начали активно использовать бот-фермы для проведения круглосуточных кибератак на граждан, заявил в беседе с 360.ru эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. По словам специалиста, нейросети, задействованные в преступных схемах, постоянно анализируют приложения банков.

Для предотвращения атак эксперт призвал разработчиков регулярно тестировать свои приложения на отказоустойчивость. Также, по его мнению, необходимо проверять программные продукты на восприимчивость к взлому и не пренебрегать принципами безопасной разработки.

Дворянский пояснил, что у каждого приложения могут быть слабые места. Он отметил, что нередко встречаются ситуации, когда продукт был написан два года назад, а в промышленную эксплуатацию запустился только сейчас, и за это время технологии успели шагнуть вперед.

