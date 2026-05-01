Мешаю все ложкой и на противень: пицца за 7 минут без скалки и замеса, как в Неаполе.

Это гениально простой рецепт для тех, кто считает, что домашняя пицца — это долго, грязно и скучно. Никакой стряпни на столе, никакой скалки — тесто замешивается ложкой прямо в миске за 2 минуты.

Получается потрясающе вкусное блюдо: хрустящая тонкая основа с пузырчатыми краями, как в дровяной печи, и нежная, слегка тягучая середина. Она вкуснее ресторанной, потому что вы сами выбираете лучшие помидоры, оливковое масло и моцареллу. Тесто поднимается прямо на противне, а начинка может быть любой — от классической маргариты до мясного ассорти.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 120 мл теплой воды, 3 г сухих дрожжей, 3 г сахара, 150 г муки, 10 мл оливкового масла, 3 г соли; для соуса — 400 г помидоров, соль, перец, орегано, базилик, 10 мл масла; для начинки — моцарелла и любые ингредиенты по вкусу. В миске смешайте теплую воду, дрожжи и сахар, оставьте на 5 минут. Добавьте муку, масло, соль. Перемешайте ложкой до однородности (руками не месить!). Накройте и оставьте на 10-15 минут.

Тем временем пробейте помидоры блендером с солью, перцем, травами и маслом. На противень с пергаментом вылейте тесто, руками, смазанными маслом, растяните в круг (не раскатывайте!). Смажьте соусом, выложите начинку и сыр. Выпекайте при 250°C 7-10 минут. Италия у вас на столе!

