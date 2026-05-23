Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 15:04

Тру картошку и добавляю яйцо: картофельная пицца на сковороде — никакого теста не надо, а вкус шикарный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это тот самый рецепт, после которого обычные драники уже кажутся скучными. Картошка превращается в большую румяную основу с хрустящими краями, сверху плавится сыр, а копченая грудка дает тот самый аромат, из-за которого все начинают заглядывать на кухню еще во время готовки.

Самое удобное — ничего не нужно замешивать и раскатывать. Все готовится прямо на сковороде: натер картошку, обжарил основу, добавил начинку — и через несколько минут уже можно резать как настоящую пиццу.

Ингредиенты: картофель — 500 г, лук — 1 шт. (небольшой), чеснок — 1 зубчик, яйцо — 1 шт., мука — 2 ст. ложки, соль и черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки. Для начинки: помидоры — 200 г, копченая куриная грудка — 200 г, твердый сыр — 150 г, томатный соус — 3 ст. ложки.

Приготовление: картофель натрите на крупной терке, добавьте мелко нарезанный лук и чеснок. Посолите и оставьте на несколько минут, чтобы появился сок. Затем слегка отожмите массу, вмешайте яйцо, перец и муку.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и распределите картофель ровным слоем, формируя большую лепешку. Жарьте на среднем огне примерно 5–7 минут до хорошей румяной корочки, затем аккуратно переверните.

Сразу смажьте основу томатным соусом, выложите кружочки помидоров, кусочки копченой грудки и щедро посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой, убавьте огонь до минимального и готовьте еще 8–10 минут, пока сыр полностью не расплавится.

Подавайте горячей, нарезав как пиццу.

Личный опыт: лучше всего здесь работает именно копченая грудка — она дает яркий вкус и не делает начинку тяжелой. А еще важно хорошо подрумянить картофельную основу снизу: тогда появляется тот самый контраст между хрустящей корочкой и мягким расплавленным сыром сверху.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовлю «Кантри» с беконом и пармезаном — аромат стоит на весь дом
Общество
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовлю «Кантри» с беконом и пармезаном — аромат стоит на весь дом
Запекаю молодую капусту с картошкой и яйцом — необычный гратен в духовке за 40 минут: интереснее и сочнее классического
Общество
Запекаю молодую капусту с картошкой и яйцом — необычный гратен в духовке за 40 минут: интереснее и сочнее классического
Идеальные драники: 3 проверенных рецепта на завтрак
Семья и жизнь
Идеальные драники: 3 проверенных рецепта на завтрак
Не просто тушеная капуста, а бигос: продукты самые простые, но его съедят все. Яркое, запоминающееся жаркое
Общество
Не просто тушеная капуста, а бигос: продукты самые простые, но его съедят все. Яркое, запоминающееся жаркое
5 минут, 4 ингредиента — и салат «Фасолька» готов: сытный, сочный и очень простой
Общество
5 минут, 4 ингредиента — и салат «Фасолька» готов: сытный, сочный и очень простой
картошка
картофель
простой рецепт
пицца
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Франция внезапно запретила въезд высокопоставленному израильскому чиновнику
Захарова заявила о шквале писем после слов постпреда Латвии о Старобельске
Названы самые популярные фразы телефонных мошенников
Память погибших в Старобельске почтили стихийным мемориалом
«Утратило всякие человеческие чувства»: Додик объяснил теракт ВСУ в ЛНР
Билан восхитился характером сына Плющенко после совместного номера
Омбудсмен рассказала о мерах поддержки семьям погибших детей в Старобельске
Украинская мина оторвала стопу жителю Курской области
ДТП с двумя машинами унесло жизни трех человек
Названо число студентов, которые остаются под завалами в Старобельске
Киевскую область готовят к круговой обороне
Появилась информация о судьбе 12 россиян после ДТП в Анталье
Число погибших при теракте ВСУ в ЛНР резко увеличилось
«Кричали, плакали»: педагог колледжа в Старобельске о первых минутах атаки
Дачникам рассказали, за какие деревья грозит штраф до 50 тыс. рублей
Российская армия нанесла удар возмездия после атаки на Старобельск
Лавров отметил вклад политологов в СВО
Посиделки с друзьями обернулись для жительницы Уфы отеком мозга
Отец избил в лифте маленькую дочь, попросившую помощи у соседа
Захарова жестко осудила реакцию западных стран на трагедию в Старобельске
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.