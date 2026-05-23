Тру картошку и добавляю яйцо: картофельная пицца на сковороде — никакого теста не надо, а вкус шикарный

Тру картошку и добавляю яйцо: картофельная пицца на сковороде — никакого теста не надо, а вкус шикарный

Это тот самый рецепт, после которого обычные драники уже кажутся скучными. Картошка превращается в большую румяную основу с хрустящими краями, сверху плавится сыр, а копченая грудка дает тот самый аромат, из-за которого все начинают заглядывать на кухню еще во время готовки.

Самое удобное — ничего не нужно замешивать и раскатывать. Все готовится прямо на сковороде: натер картошку, обжарил основу, добавил начинку — и через несколько минут уже можно резать как настоящую пиццу.

Ингредиенты: картофель — 500 г, лук — 1 шт. (небольшой), чеснок — 1 зубчик, яйцо — 1 шт., мука — 2 ст. ложки, соль и черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки. Для начинки: помидоры — 200 г, копченая куриная грудка — 200 г, твердый сыр — 150 г, томатный соус — 3 ст. ложки.

Приготовление: картофель натрите на крупной терке, добавьте мелко нарезанный лук и чеснок. Посолите и оставьте на несколько минут, чтобы появился сок. Затем слегка отожмите массу, вмешайте яйцо, перец и муку.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и распределите картофель ровным слоем, формируя большую лепешку. Жарьте на среднем огне примерно 5–7 минут до хорошей румяной корочки, затем аккуратно переверните.

Сразу смажьте основу томатным соусом, выложите кружочки помидоров, кусочки копченой грудки и щедро посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой, убавьте огонь до минимального и готовьте еще 8–10 минут, пока сыр полностью не расплавится.

Подавайте горячей, нарезав как пиццу.

Личный опыт: лучше всего здесь работает именно копченая грудка — она дает яркий вкус и не делает начинку тяжелой. А еще важно хорошо подрумянить картофельную основу снизу: тогда появляется тот самый контраст между хрустящей корочкой и мягким расплавленным сыром сверху.