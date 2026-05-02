«Стукачество, доносы»: Азаров заявил о карательной мобилизации на Украине

Мобилизация на Украине превратилась в карательную систему, сопровождаемую стукачеством и доносами, заявил в беседе с ТАСС бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, «машина ТЦК работает», несмотря на сопротивление и негативное отношение среди украинского общества.

Карательная мобилизационная система работает. И ее сопровождают огромные карательные мероприятия, которые предусматривают воздействие не только на мобилизуемого, но и на его семью, <...> различные преследования, стукачество, доносы, — подчеркнул экс-премьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разрабатываемая в стране реформа мобилизационной системы в ВСУ включает частичную демобилизацию военнослужащих с длительным сроком службы. Он поручил усилить контрактную составляющую в Силах обороны, чтобы обеспечить поэтапное увольнение.

До этого политолог Алексей Ярошенко выразил мнение, что протесты на Украине против сотрудников территориальных центров комплектования станут массовым явлением. По его словам, за последние полгода число таких случаев значительно выросло.