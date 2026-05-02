Немец сохранил через десятилетия память о дружбе с солдатами из СССР Гражданин ФРГ Шолтиссек заявил, что хранит ремень со звездой как память

Житель Германии Юрген Шолтиссек до сих пор трепетно хранит ремень с пряжкой в виде пятиконечной звезды, который ему подарили советские военные. Он рассказал РИА Новости о своей дружбе с солдатами из СССР. Отвечая на вопрос о памятных вещах послевоенного времени, Шолтиссек достал из сумки очень дорогой для него предмет — кожаный ремень. На его внутренней стороне видна рукописная надпись с датой 25 февраля 1974 года.

Это подарок солдата солдату. Мы тогда обменивались небольшими сувенирами, — сообщил собеседник.

Он добавил, что после объединения Германии многое изменилось, но его личное отношение осталось прежним. Шолтиссек родом из Дрездена. В годы Второй мировой войны он был ребенком и стал свидетелем прихода советских войск. Тогда ему было восемь лет. Вспоминая те события, он признается, что до сих пор переживает их очень лично.

По его словам, для немцев русские солдаты были друзьями. Рассказывая о том, как советские офицеры делились едой с его семьей, он не может сдержать слез. Шолтиссек сказал, что это было непростое время.

