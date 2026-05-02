День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 08:24

Немец сохранил через десятилетия память о дружбе с солдатами из СССР

Гражданин ФРГ Шолтиссек заявил, что хранит ремень со звездой как память

Фото: Александр Капустянский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Германии Юрген Шолтиссек до сих пор трепетно хранит ремень с пряжкой в виде пятиконечной звезды, который ему подарили советские военные. Он рассказал РИА Новости о своей дружбе с солдатами из СССР. Отвечая на вопрос о памятных вещах послевоенного времени, Шолтиссек достал из сумки очень дорогой для него предмет — кожаный ремень. На его внутренней стороне видна рукописная надпись с датой 25 февраля 1974 года.

Это подарок солдата солдату. Мы тогда обменивались небольшими сувенирами, — сообщил собеседник.

Он добавил, что после объединения Германии многое изменилось, но его личное отношение осталось прежним. Шолтиссек родом из Дрездена. В годы Второй мировой войны он был ребенком и стал свидетелем прихода советских войск. Тогда ему было восемь лет. Вспоминая те события, он признается, что до сих пор переживает их очень лично.

По его словам, для немцев русские солдаты были друзьями. Рассказывая о том, как советские офицеры делились едой с его семьей, он не может сдержать слез. Шолтиссек сказал, что это было непростое время.

Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал предательством совести намерения Берлина ввести запрет на демонстрацию российской и советской символики в столице Германии в день празднования Победы. По его словам, немецкий народ должен приносить покаяние на протяжении многих поколений, а не устанавливать такие ограничения.

Европа
Германия
СССР
Красная армия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США лишат Германию американских солдат
Двое детей выпали из окон разных квартир с интервалом в несколько часов
Российские бойцы спасли гражданских в приграничном регионе от десятков БПЛА
В стране ЕС не наказали виновных в вандализме на советских захоронениях
«Начинает понимать»: Прилепин рассказал о преображении сына в зоне СВО
Захарова пообещала возмездие Украине
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 мая: инфографика
Над Россией уничтожили более 200 дронов ВСУ за ночь
Бойцы ВС России пленили группу солдат ВСУ с помощью дрона
Раскрыт список городов России с качественным мобильным интернетом
Немец сохранил через десятилетия память о дружбе с солдатами из СССР
ПВО сбила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы
В Херсонской области указали на расширение дронового террора со стороны ВСУ
Матвиенко заявила, что Россия не даст забыть трагедию в Доме профсоюзов
Серийный маньяк из Любима захотел смягчения пожизненного наказания
Условие для мира и атака российского «Солнцепека»: новости СВО к утру 2 мая
Морские порты в Одесской области подверглись ночным ударам
«Стукачество, доносы»: Азаров заявил о карательной мобилизации на Украине
Назван месяц, когда может проясниться ситуация с семьей Усольцевых
Аэропорт Пулково начал работать с ограничениями
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.