В России отреагировали на запрет советской символики в Берлине Константинов назвал изменой совести запрет советской символики в Берлине к 9 Мая

Планы Берлина запретить демонстрацию российской и советской символики в немецкой столице ко Дню Победы — это измена совести, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его мнению, которое приводит РИА Новости, немцы «должны каяться не одно поколение», а не вводить подобные запреты.

К сожалению, чувство совести стало им изменять. За те преступления, которые они совершили против нашего народа, каяться должно еще не одно поколение, а не запрещать георгиевские ленты или уничтожать памятники, — считает Константинов.

Ранее сообщалось, что в Берлине в очередной раз могут ввести ограничения на демонстрацию российской и советской символики 8 и 9 мая. В пресс-службе полиции немецкой столицы уточнили, что окончательное решение пока не принято, но, скорее всего, будут действовать традиционные запреты.

До этого юрист Михаил Салкин напомнил, что за размещение портретов нацистов в рамках акции «Бессмертный полк» предусмотрена уголовная ответственность. По его словам, виновник может быть оштрафован на сумму до 5 млн рублей или приговорен к лишению свободы на срок до пяти лет. За нацистскую символику предусмотрена отдельная ответственность.