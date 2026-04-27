Германия может запретить демонстрацию советской символики

В Берлине в очередной раз могут ввести ограничения на демонстрацию российской и советской символики 8 и 9 мая, сообщили «Известиям» в пресс-службе полиции немецкой столицы. Окончательное решение пока не принято, но, скорее всего, будут действовать традиционные запреты.

Планирование этой операции еще не полностью завершено. Однако, исходя из текущей ситуации, можно предположить, что будут действовать те же правила, что и каждый год, — сказали в полиции Берлина.

В 2025 году берлинская полиция уже запрещала демонстрацию советских и российских флагов, георгиевских ленточек и исполнение военных маршей на советских мемориалах в столице ФРГ. Аналогичные ограничения действовали и в 2024 году.

Ранее юрист Михаил Салкин напомнил, что за размещение портретов нацистов в рамках акции «Бессмертный полк» предусмотрена уголовная ответственность. По его словам, виновник может быть оштрафован на сумму до 5 млн рублей или приговорен к лишению свободы на срок до пяти лет. За нацистскую символику предусмотрена отдельная ответственность. По словам юриста, если на изображении, коллаже или подписи присутствуют запрещенные обозначения, то гражданам грозят штраф 1–2 тыс. рублей.