Российские бойцы спасли гражданских в приграничном регионе от десятков БПЛА Губернатор Богомаз: 77 БПЛА ВСУ уничтожены над Брянской областью за одну ночь

В ночь на 2 мая силами подразделений ПВО Минбороны России, мобильно-огневых групп бригады «БАРС-Брянск», а также специальных подразделений Росгвардии в Брянской области было ликвидировано 77 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявил глава региона Александр Богомаз. Жертв и разрушений в результате атаки нет.

Ранее глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили еще семь БПЛА Вооруженных сил Украины. Жертв и раненых нет. По предварительной информации, разрушения жилых и инфраструктурных объектов не зафиксированы.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над регионом. По предварительным данным, в результате падения дронов никто не пострадал.