Средства ПВО «спасли» российский регион от БПЛА ВСУ Губернатор Миляев: в Тульской области уничтожены еще семь БПЛА ВСУ

Подразделения ПВО Министерства обороны России сбили еще семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. По предварительным данным, разрушений жилых домов и объектов инфраструктуры не выявлено.

Ранее СМИ сообщили о серии мощных взрывов, прогремевших в районе Туапсе. Системы противовоздушной обороны отражали атаку на регион. В Минобороны РФ и местных органах власти не комментировали эту информацию. Местные жители наблюдали множество ярких вспышек на небе и слышали гул моторов.

До этого заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил NEWS.ru, что средства ПВО должны действовать на малых высотах, чтобы эффективно защищать Россию от украинских дронов. Он также отметил, что нанесение удара баллистической ракетой «Орешник» по военным объектам на территории Украины способно охладить пыл ВСУ.