01 мая 2026 в 08:31

Два украинских дрона сбили над Смоленской областью

Фото: МО РФ
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в МАКСе. По предварительным данным, в результате падения аппаратов никто не пострадал.

На территории Смоленской области силами ПВО Министерства обороны России уничтожены два украинских беспилотника. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, — уточнил глава региона.

В настоящее время на местах обнаружения обломков продолжают работу оперативные и экстренные службы. Власти региона внимательно следят за развитием ситуации. Анохин также призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать установленные меры безопасности при обнаружении подозрительных предметов: не приближаться к ним самим и звонить в экстренные службы.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что украинские дроны пытались атаковать одно из промышленных предприятий на территории региона. По его словам, никто не пострадал, существенных разрушений и угрозы химической опасности также нет.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
