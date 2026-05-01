Два украинских дрона сбили над Смоленской областью

На территории Смоленской области силами ПВО Министерства обороны России уничтожены два украинских беспилотника. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, — уточнил глава региона.

В настоящее время на местах обнаружения обломков продолжают работу оперативные и экстренные службы. Власти региона внимательно следят за развитием ситуации. Анохин также призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать установленные меры безопасности при обнаружении подозрительных предметов: не приближаться к ним самим и звонить в экстренные службы.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что украинские дроны пытались атаковать одно из промышленных предприятий на территории региона. По его словам, никто не пострадал, существенных разрушений и угрозы химической опасности также нет.