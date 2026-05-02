День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 08:33

Над Россией уничтожили более 200 дронов ВСУ за ночь

Минобороны: силы ПВО сбили 215 беспилотников над Россией в ночь на 2 мая

Подписывайтесь на нас в MAX

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 2 мая уничтожили более 200 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 15 регионов страны.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 1 мая до 8:00 мск 2 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, БПЛА удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Также дроны были уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ расширяют дроновый террор против мирных жителей. Он уточнил, что украинские военные во время ударов используют FPV-дроны и другие типы БПЛА, сбрасывая боеприпасы на дома, машины и социальные объекты.

Регионы
Россия
Минобороны РФ
атаки БПЛА
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.