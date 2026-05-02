Раскрыта судьба особняка Ангела смерти из Освенцима Режиссер Сампайо: дом Менгеле в Бразилии стал убыточным залом для свадеб

Дом в Бразилии, где проживал нацистский преступник Йозеф Менгеле, теперь превратился в нерентабельный банкетный зал, заявил режиссер Марсело Фелипе Сампайо в разговоре с РИА Новости. Кинематографист отметил, что люди перестали посещать это место, когда узнали о его бывшем обитателе.

[Дом] переделали под зал для свадеб. Я говорил с его хозяйкой, и она сказала, что теряет очень много клиентов из-за истории дома, — заявил собеседник.

По мнению режиссера, было бы разумнее восстановить здание в его историческом виде. Также он предложил превратить дом в музей, посвященный памяти жертв нацистских преступлений.

Ранее в немецком городе Вайсвассер окружной суд вынес решение обязать 52-летнего обер-комиссара полиции посетить мемориальный комплекс Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Это произошло после того, как он разместил в социальных сетях нацистский лозунг. Полицейскому предъявили обвинение в распространении пропагандистских материалов антиконституционных организаций.

До этого ФСБ обнародовала засекреченные архивные материалы, которые свидетельствуют о преступлениях нацистов в период ВОВ. В числе рассекреченных документов — свидетельские показания капитана медицинской службы Эбергарда Мюллера, который служил в лагере «Дулаг-241» в Симферополе.