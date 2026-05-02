02 мая 2026 в 09:02

Раскрыта судьба особняка Ангела смерти из Освенцима

Режиссер Сампайо: дом Менгеле в Бразилии стал убыточным залом для свадеб

Бразилия
Дом в Бразилии, где проживал нацистский преступник Йозеф Менгеле, теперь превратился в нерентабельный банкетный зал, заявил режиссер Марсело Фелипе Сампайо в разговоре с РИА Новости. Кинематографист отметил, что люди перестали посещать это место, когда узнали о его бывшем обитателе.

[Дом] переделали под зал для свадеб. Я говорил с его хозяйкой, и она сказала, что теряет очень много клиентов из-за истории дома, — заявил собеседник.

По мнению режиссера, было бы разумнее восстановить здание в его историческом виде. Также он предложил превратить дом в музей, посвященный памяти жертв нацистских преступлений.

Ранее в немецком городе Вайсвассер окружной суд вынес решение обязать 52-летнего обер-комиссара полиции посетить мемориальный комплекс Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Это произошло после того, как он разместил в социальных сетях нацистский лозунг. Полицейскому предъявили обвинение в распространении пропагандистских материалов антиконституционных организаций.

До этого ФСБ обнародовала засекреченные архивные материалы, которые свидетельствуют о преступлениях нацистов в период ВОВ. В числе рассекреченных документов — свидетельские показания капитана медицинской службы Эбергарда Мюллера, который служил в лагере «Дулаг-241» в Симферополе.

Мир
Бразилия
нацисты
Освенцим
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО сбили дрон ВСУ, летевший на Москву
Наступление ВС РФ на Харьков 2 мая: последние новости, успехи у Купянска
«Не простим»: Слуцкий сделал жесткое предупреждение Украине
Названы популярные среди россиян направления для отдыха в майские праздники
Во Франции потребовали судить премьера Лекорню из-за булочной
Стало известно о массовой задержке авиарейсов в аэропорту Сочи
Макака Панч из японского зоопарка нашел нового друга
Появились детали о многодетной семье, погибшей на пожаре в Югре
Подорожавшее авиатопливо вынудило Air India пойти на отчаянный шаг
Украинский город содрогнулся на фоне прогремевшего взрыва
Мужчина сжег тело своей жены в крематории зоопарка
Русскую кухню хотят собрать в одну «правильную» книгу
Европа импортировала рекордный для апреля объем СПГ
Фицо подтвердил участие в Параде Победы на Красной площади
Мирный житель попал в больницу после удара FPV-дрона по белгородскому селу
На морском терминале в Туапсе удалось потушить пожар
«Политический юмор очень тонкий»: Малахов о КВН, Моргуновой, Нагиеве
Жарку шашлыков могут запретить в ряде российских регионов
В МИД нашли виновного в ухудшении отношений между «ядерной пятеркой» СБ ООН
Суд решил судьбу лидера ОПГ, которая планировала похитить футболиста
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
