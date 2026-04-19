19 апреля 2026 в 03:03

«Раненых умерщвляли»: ФСБ рассекретила методы нацистов в период ВОВ

Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные документы, раскрывающие зверства нацистов в годы Великой Отечественной войны. Среди рассекреченных материалов — показания капитана медицинской службы Эбергарда Мюллера, служившего в лагере «Дулаг-241» в Симферополе.

Публикация приурочена ко Дню памяти жертв геноцида советского народа, который отмечается в России 19 апреля. Мюллер рассказал, что тяжелобольных и раненых военнопленных умерщвляли путем впрыскивания в вену препарата морфия и водорода. Смерть наступала через две-три минуты от воздушной эмболии.

«Грязную работу», по словам медика, нацисты возлагали на советских военнопленных-врачей, перешедших на службу к гитлеровцам. Ежедневно в лагере убивали около 20 человек. За восемь месяцев погибли примерно 2,5 тыс. военнопленных.

По приказанию генерал-врача Фаульгербер всех тяжело больных и раненых умерщвляли путем вспрыскивания в вену руки препарата морфия и водорода. После такого укола у больного или раненого пленного получалась воздушная эмболия и он через две-три минуты умирал, — говорится в публикации ФСБ.

В документах также приводятся показания генерал-лейтенанта Курта фон Остеррайха. Он подтвердил, что приказ о расстреле без предупреждения действовал только по отношению к русским военнопленным.

Ранее Минобороны России рассекретило архивные материалы об информационном противостоянии между СССР и нацистской Германией. Публикация приурочена к новому мультимедийному проекту «Наше оружие — правда».

Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

