«Раненых умерщвляли»: ФСБ рассекретила методы нацистов в период ВОВ ФСБ рассекретила показания нацистов о расправе с пленными смертельными уколами

Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные документы, раскрывающие зверства нацистов в годы Великой Отечественной войны. Среди рассекреченных материалов — показания капитана медицинской службы Эбергарда Мюллера, служившего в лагере «Дулаг-241» в Симферополе.

Публикация приурочена ко Дню памяти жертв геноцида советского народа, который отмечается в России 19 апреля. Мюллер рассказал, что тяжелобольных и раненых военнопленных умерщвляли путем впрыскивания в вену препарата морфия и водорода. Смерть наступала через две-три минуты от воздушной эмболии.

«Грязную работу», по словам медика, нацисты возлагали на советских военнопленных-врачей, перешедших на службу к гитлеровцам. Ежедневно в лагере убивали около 20 человек. За восемь месяцев погибли примерно 2,5 тыс. военнопленных.

По приказанию генерал-врача Фаульгербер всех тяжело больных и раненых умерщвляли путем вспрыскивания в вену руки препарата морфия и водорода. После такого укола у больного или раненого пленного получалась воздушная эмболия и он через две-три минуты умирал, — говорится в публикации ФСБ.

В документах также приводятся показания генерал-лейтенанта Курта фон Остеррайха. Он подтвердил, что приказ о расстреле без предупреждения действовал только по отношению к русским военнопленным.

Ранее Минобороны России рассекретило архивные материалы об информационном противостоянии между СССР и нацистской Германией. Публикация приурочена к новому мультимедийному проекту «Наше оружие — правда».