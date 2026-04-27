Суд отправил нациста-полицейского на экскурсию в Освенцим

Суд обязал немецкого полицейского посетить Освенцим из-за нацистского лозунга

Ворота бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме Ворота бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Окружной суд в немецком городе Вайсвассер обязал 52-летнего обер-комиссара полиции Томаса П. посетить мемориальный комплекс Аушвиц-Биркенау (Освенцим) после того, как он опубликовал нацистский лозунг в соцсетях, сообщает Bild. Ему предъявили обвинение в распространении пропагандистских материалов антиконституционных организаций.

В мае 2024 года полицейский разместил в статусе соцсети фотографию барельефа с изображением четверых рабочих и лозунгом штурмовых отрядов (СА). Позже он оставил комментарий под постом с этим же лозунгом.

В суде полицейский заявил, что не считает себя сторонником правых экстремистов, и добавил, что за случайно вырвавшиеся у людей слова нельзя наказывать. Судья вынес ему предупреждение и в случае несоблюдения условий постановил выплатить штраф в €4,2 тыс. (370 тыс. рублей), а также обязал посетить мемориал в Освенциме. Подтверждение о посещении он должен предоставить суду в течение года.

Тем временем в Берлине в очередной раз могут ввести ограничения на демонстрацию российской и советской символики 8 и 9 мая. В пресс-службе полиции немецкой столицы уточнили, что окончательное решение пока не принято, но, скорее всего, будут действовать традиционные запреты.

Европа
Германия
нацисты
полиция
суды
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

