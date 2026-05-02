Морские порты в Одесской области подверглись ночным ударам

Ночью были нанесены удары по портовой инфраструктуре в Одесской области, сообщили в местной администрации морских портов. Серия взрывов также прогремела в Сумах и Харькове. В Минобороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Подробности о характере повреждений и последствиях ударов не приводятся. До этого в городе Сумы на Украине прогремел взрыв. Кроме того, в ночь на 26 апреля портовая инфраструктура Одесской области получила повреждения, о чем писал вице-премьер по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Отмечается, что администрация региона сообщила о повреждениях портовой инфраструктуры города Измаил. Пострадали судно и ряд объектов портовой инфраструктуры.

Также в Днепропетровске на Украине прогремели взрывы. По информации СМИ, в нескольких областях республики объявлялась воздушная тревога.

