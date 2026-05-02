В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В городе Сумы на Украине прогремел взрыв, передает местный телеканал. До этого представители СМИ сообщали о трех взрывах, которые звучали в городе.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в ряде регионов страны. Сирены звучат в частях Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Подробности о причинах взрыва и возможных последствиях пока не приводятся.

Ранее в Днепропетровске на Украине прогремели взрывы. По информации СМИ, в нескольких областях государства, в том числе в Днепропетровской, действует режим воздушной тревоги.

В Днепропетровске 25 апреля также прогремели взрывы. В регионе действовал режим воздушной тревоги. Сирены звучали в Киевской области. В красной зоне воздушной тревоги продолжали находиться Сумская, Харьковская и Черниговская области. Тогда вице‑премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что портовая инфраструктура и складские помещения повреждены в Одесской области.