Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 02:25

В Днепропетровске снова прогремели взрывы

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В Днепропетровске вновь прогремели взрывы, сообщил местный телеканал. Сообщается, что в регионе действует режим воздушной тревоги. Сирены также звучат в Киевской и Одесской областях.

В красной зоне воздушной тревоги продолжают находиться Сумская, Харьковская и Черниговская области. При этом в ряде регионов сигнал тревоги был отменен. Речь идет о Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.

Ранее в городе Шостке Сумской области прогремела серия взрывов. Сообщается, что в городе зафиксировано более 20 взрывов. Подробности происшествия не приводятся. В тот же момент местные власти объявили режим воздушной тревоги. Сирены экстренного оповещения были включены сразу в нескольких регионах. Тревога объявлена в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

В Запорожской области также случился взрыв. Губернатор области Евгений Балицкий рассказал, что взрыв снаряда произошел прямо на территории многоквартирного дома, однако обошлось без пострадавших.

Мир
Украина
Днепропетровск
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России 6 мая ожидают пик метеорного потока Эта-Аквариды
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 апреля
Все ненавидят Нетаньяху: Трамп умывает руки — когда США «кинут» Израиль
Дмитриев высказался о будущем взаимодействии России, США и Китая
Стало известно об изменении сроков перечисления социальных выплат в России
В Бурятии после схода лавины погибла женщина
Трамп осудил нападки Оуэнс на супругу президента Франции
Имущество экс-замминистра обороны РФ начали обращать в доход государства
Россия оценила планы Финляндии ввозить ядерное оружие
В Германии взмолились Мерцу договориться с Путиным
Свои дурят своих: как мошеннические кол-центры Украины кормят Зеленского
Британия не позволила купить бизнесмену из РФ гольф-клуб
Киеву обещают деньги РФ: кто на самом деле вернет ЕС долги вора Зеленского
Трамп заявил, что Иран готовит шаг навстречу США
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти
В Германии усомнились в компетентности Мерца
В Днепропетровске снова прогремели взрывы
Краснодар остался без авиасообщения
США не будут продлевать снятия санкций по нефти РФ
Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Воронежскую область
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.