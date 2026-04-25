В Днепропетровске снова прогремели взрывы

В Днепропетровске вновь прогремели взрывы, сообщил местный телеканал. Сообщается, что в регионе действует режим воздушной тревоги. Сирены также звучат в Киевской и Одесской областях.

В красной зоне воздушной тревоги продолжают находиться Сумская, Харьковская и Черниговская области. При этом в ряде регионов сигнал тревоги был отменен. Речь идет о Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.

Ранее в городе Шостке Сумской области прогремела серия взрывов. Сообщается, что в городе зафиксировано более 20 взрывов. Подробности происшествия не приводятся. В тот же момент местные власти объявили режим воздушной тревоги. Сирены экстренного оповещения были включены сразу в нескольких регионах. Тревога объявлена в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

В Запорожской области также случился взрыв. Губернатор области Евгений Балицкий рассказал, что взрыв снаряда произошел прямо на территории многоквартирного дома, однако обошлось без пострадавших.