Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 00:35

В Шостке Сумской области прогремели более 20 взрывов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В городе Шостке Сумской области на севере Украины произошла серия взрывов. Как сообщают местные СМИ, в городе зафиксировано более 20 взрывов.

Подробности происшествия не приводятся. Информации о возможных разрушениях и пострадавших также нет. Официальные комментарии украинских властей по ситуации в Шостке на данный момент не поступали.

Ранее сообщалось о взрывах в Сумах. В тот же момент власти объявили режим воздушной тревоги. Сирены экстренного оповещения также включены сразу в нескольких регионах страны. Согласно полученной информации, тревога объявлена в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

До этого взрыв случился в Запорожской области. Сообщалось об ударе по городу Васильевке, о чем написал губернатор области Евгений Балицкий. Он рассказал, что взрыв снаряда произошел прямо на территории многоквартирного дома, но обошлось без пострадавших. В результате происшествия были пострадали фасад дома, территория и припаркованные автомобили.

Мир
Украина
взрывы
Сумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России 6 мая ожидают пик метеорного потока Эта-Аквариды
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 апреля
Все ненавидят Нетаньяху: Трамп умывает руки — когда США «кинут» Израиль
Дмитриев высказался о будущем взаимодействии России, США и Китая
Стало известно об изменении сроков перечисления социальных выплат в России
В Бурятии после схода лавины погибла женщина
Трамп осудил нападки Оуэнс на супругу президента Франции
Имущество экс-замминистра обороны РФ начали обращать в доход государства
Россия оценила планы Финляндии ввозить ядерное оружие
В Германии взмолились Мерцу договориться с Путиным
Свои дурят своих: как мошеннические кол-центры Украины кормят Зеленского
Британия не позволила купить бизнесмену из РФ гольф-клуб
Киеву обещают деньги РФ: кто на самом деле вернет ЕС долги вора Зеленского
Трамп заявил, что Иран готовит шаг навстречу США
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти
В Германии усомнились в компетентности Мерца
В Днепропетровске снова прогремели взрывы
Краснодар остался без авиасообщения
США не будут продлевать снятия санкций по нефти РФ
Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Воронежскую область
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.