В Шостке Сумской области прогремели более 20 взрывов

В городе Шостке Сумской области на севере Украины произошла серия взрывов. Как сообщают местные СМИ, в городе зафиксировано более 20 взрывов.

Подробности происшествия не приводятся. Информации о возможных разрушениях и пострадавших также нет. Официальные комментарии украинских властей по ситуации в Шостке на данный момент не поступали.

Ранее сообщалось о взрывах в Сумах. В тот же момент власти объявили режим воздушной тревоги. Сирены экстренного оповещения также включены сразу в нескольких регионах страны. Согласно полученной информации, тревога объявлена в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

До этого взрыв случился в Запорожской области. Сообщалось об ударе по городу Васильевке, о чем написал губернатор области Евгений Балицкий. Он рассказал, что взрыв снаряда произошел прямо на территории многоквартирного дома, но обошлось без пострадавших. В результате происшествия были пострадали фасад дома, территория и припаркованные автомобили.