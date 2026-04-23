Стало известно о новом ударе ВСУ по Запорожской области Балицкий: снаряд ВСУ взорвался во дворе многоэтажки в запорожской Васильевке

Вооруженные силы Украины ударили по городу Васильевке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, снаряд взорвался во дворе многоквартирного дома, но обошлось без пострадавших.

Противник нанес удар по городу Васильевке — снаряд сдетонировал во дворе многоквартирного дома, — написал Балицкий.

Глава региона отметил, что в результате взрыва оказались повреждены фасад дома, прилегающая территория, припаркованные автомобили. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники профильных служб. Причиненный ущерб еще предстоит оценить.

Утром 23 апреля в Самарской области была зафиксирована атака вражеских беспилотников. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате прилетов в Новокуйбышевске и Самаре обломки одного из дронов ВСУ упали на крышу многоквартирного дома, есть пострадавшие и один погибший.

До этого стало известно, что житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как сообщил Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».