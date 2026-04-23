Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область

В Самарской области зафиксирована атака вражеских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. В результате ударов в Новокуйбышевске и Самаре есть пострадавшие и один погибший.

В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб. Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован, — написал Федорищев.

Ранее губернатор Самарской области сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. На месте работать девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.

Кроме того, глава МЧС России Александр Куренков взял под личный контроль проведение поисково-спасательных работ в городе. К месту происшествия были направлены дополнительные силы, включая специалистов Волжского спасательного центра.