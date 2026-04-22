В Сызрани нарастили группировку МЧС для разбора завалов после атаки БПЛА

Глава МЧС России Александр Куренков взял под личный контроль проведение поисково-спасательных работ в Сызрани Самарской области, где произошло частичное обрушение подъезда жилого дома после атаки дрона, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. К месту происшествия уже направлены дополнительные силы, включая специалистов Волжского спасательного центра и аэромобильную группировку регионального управления.

Глава МЧС России Александр Куренков держит на личном контроле ход поисково-спасательных работ в городе Сызрани, — подтвердили в ведомстве.

К настоящему моменту из-под обломков удалось спасти четверых человек, среди которых есть ребенок. По предварительным данным, под завалами могут оставаться еще два человека, поиск которых продолжается в усиленном режиме.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. На месте работают девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф, отметил он.