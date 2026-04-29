Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщило украинское издание «Страна.ua». По информации СМИ, в нескольких областях государства, в том числе в Днепропетровской, действует режим воздушной тревоги.

Глава областной администрации Александр Ганжа подтвердил, что повреждения получило один промышленный объект. Минобороны Украины предупредило о риске ракетной атаки. Однако в Минобороны РФ эту информацию никак не комментировали.

В Днепропетровске 25 апреля также прогремели взрывы. В регионе действовал режим воздушной тревоги. Сирены звучали в Киевской области. В красной зоне воздушной тревоги продолжали находиться Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Ранее вице‑премьер по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что портовая инфраструктура и складские помещения повреждены в Одесской области. Кроме того, в ночь на 25 апреля в регионе сообщали о серии взрывов.