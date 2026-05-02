«Начинает понимать»: Прилепин рассказал о преображении сына в зоне СВО Прилепин заявил, что подразделение его сына показывает хорошие результаты на СВО

Писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин в беседе с ТАСС заявил, что подразделение «Родня», в котором служит его 21-летний сын Игнат, демонстрирует очень хорошие результаты при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. По его словам, молодой человек «начинает понимать, для чего он родился».

Он сжился со своими бойцами, со своим коллективом, попал в сильнейшее подразделение, которое достигает замечательных результатов на том участке фронта, где они работают. Он преобразился, он необычайно гордится. <...> Начинает понимать, для чего он родился, — отметил Прилепин.

Диверсионно-разведывательное подразделение «Родня» было создано писателем и его товарищами в 2023 году. Уточняется, что Игнат в зоне СВО уже пять месяцев, прежде эта информация не оглашалась публично.

Также Прилепин ответил на вопрос о возможном продлении военного контракта, который истекает в мае. Он уточнил, что сделает это с высокой долей вероятности, но есть факторы «семейного и бытового характера», которые требуют его пристального внимания.

Ранее Прилепин выразил мнение, что в культурном примирении России и Украины следует использовать опыт Советского Союза. Писатель напомнил, что советская власть сумела «адаптировать Украину» с учетом ее культурных особенностей в составе единой страны.