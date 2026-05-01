Прилепин объяснил, как разрешить «культурный конфликт» с Украиной

В культурном примирении России и Украины следует использовать опыт Советского Союза, выразил мнение в интервью NEWS.ru писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин. Он напомнил, что советская власть сумела «адаптировать Украину», с учетом ее культурных особенностей, в составе единой страны.

Я выступаю против рассуждений о том, что якобы никакого украинского языка нет. Он существует — малороссийский субэтнос, которому 300—400 лет. Надо относиться к нему с уважением. В этом смысле советская власть была абсолютно права — забрала уже отделившуюся Украину и адаптировала ее, — отметил писатель.

Он подчеркнул, что сначала должен завершиться военный конфликт, причем в Киеве и победой России. После этого, полагает Прилепин, можно будет говорить о культурном примирении между Украиной и РФ.

Ранее Прилепин заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на ближайших выборах в Госдуму. Это связано с контрактом, согласно которому писатель является действующим военнослужащим.

Стало известно, что сын писателя 21-летний Игнат заключил контракт и отправился в зону СВО. Он проходит службу в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения «Родня», которое было создано его отцом вместе с боевыми товарищами в 2023 году.