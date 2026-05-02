На Славянском направлении украинские военнослужащие приняли решение сдаться в плен после контакта с российским беспилотным летательным аппаратом, рассказал РИА Новости один из бойцов 81-й бригады ВСУ Евгений Кашенко. Он пояснил, что изначально их задачей было вернуть утраченные позиции около села Закотное.

Нам поставили задачу вернуть утраченные позиции у Закотного, мы двойками выдвинулись. Темно было, мы вышли, ничего не было видно. Мы нашли окоп небольшой, ярок. Там нас нашла ваша «птичка» (БПЛА 7-й бригады. — NEWS.ru). И мы решили сдаться, не хотели умирать. Нам скинули рацию, и мы по рации пошли сдаваться в плен, — заявил солдат ВСУ.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил NEWS.ru, что Украина не проявляет заинтересованности в возвращении своих солдат из плена. Забвение собственных военнослужащих позволяет Киеву утаивать от граждан реальное положение дел в зоне ведения боевых действий и уклоняться от выплат бойцам.

До этого в МО России сообщили, что участник СВО Дмитрий Бирюков добрался до расположения российских подразделений на автомобиле, принадлежавшем украинской стороне. В салоне этого транспортного средства также находились взятые в плен военнослужащие противника.