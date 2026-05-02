ПВО сбила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник, летевший на Москву, заявил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. По его информации, дрон ВСУ был уничтожен около восьми часов утра по местному времени.

ПВО Минобороны сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Ленинградской областью. Как уточнил глава региона Александр Дрозденко, объявлена опасность БПЛА, возможно понижение скорости мобильного интернета. На фоне происходящего аэропорт Пулково начал работать с ограничениями.

До этого стало известно, что в московском аэропорту Внуково ночью 2 мая ввели временные ограничения. В Росавиации подчеркнули, что решение не принимать и не выпускать самолеты было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.