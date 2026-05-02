02 мая 2026 в 09:31

Почти 80 украинских беспилотников атаковали Курскую область

Хинштейн: 79 беспилотников ВСУ сбили в Курской области за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Средства ПВО сбили 79 беспилотников ВСУ в Курской области за сутки, заявил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. Кроме того, украинские военные 42 раза обстреляли отселенные районы из артиллерии. По его словам, погибших и пострадавших нет.

Всего в период с 09:00 1 мая до 09:00 2 мая сбито 79 вражеских беспилотников различного типа, — написал Хинштейн.

Губернатор отметил, что в селе Нижний Мордок повреждена крыша частного дома. В Рыльском районе повреждения получило оборудование вышки телерадиостанции.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 2 мая уничтожили более 200 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 15 регионов страны. В частности, БПЛА удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской областей.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Ленинградской областью. Он отметил, что в регионе была объявлена опасность новой атаки БПЛА.

