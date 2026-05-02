Слово «справедливость» на Украине утратило смысл и превратилось в оксюморон, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. По ее словам, причиной стали правовой произвол, бесправие и высокий уровень коррупции.

Нынешнему режиму, несмотря на дававшиеся ранее обещания довести до конца расследование одесской трагедии и наказать виновных, сегодня явно не до справедливости. Впрочем, само слово «справедливость» <...> превратилось в оксюморон, — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский предал всех: как своих избирателей, так и близких, в том числе дедушку, участника Великой Отечественной войны. Она отметила, что подобное поведение носит демонстративный характер.

Лидер партии «Справедливая Россия», глава фракции в Госдуме Сергей Миронов между тем заявил, что зверства украинских неонацистов не подлежат забвению. По мнению политика, необходимо организовать заседание Международного трибунала в Одесском доме профсоюзов — прямо на месте трагедии 2 мая 2014 года.